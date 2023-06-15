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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Орешкин и Решетников назвали контрпродуктивным увеличение налоговой нагрузки на бизнес

Орешкин и Решетников назвали контрпродуктивным увеличение налоговой нагрузки на бизнес
Помощник президента РФ Максим Орешкин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес приведет к торможению инвестиций и экономического роста, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на сессии "Как будет развиваться российская экономика" в рамках ПМЭФ. Помощник президента РФ Максим Орешкин поддержал эту позицию.

"Вопрос стабильности налоговой политики в свете, в том числе, тех изменений, которые в последнее время происходили, - наверное, ключевой вопрос стимулирования частных инвестиций", - сказал Решетников.

"Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес сейчас подорвет очевидно инвестиции. Это будет прямой вычет из экономического роста", - прокомментировал глава Минэкономразвития вопрос модератора о своем отношении к потенциальному увеличению налоговой нагрузки в фискальных целях.

"Мое убеждение, что повышение налогов на бизнес - это контрпродуктивно (для экономики - ИФ), оно не даст эффектов", - подчеркнул в свою очередь Орешкин.

Максим Орешкин Максим Решетников ПМЭФ
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