Орешкин и Решетников назвали контрпродуктивным увеличение налоговой нагрузки на бизнес

Помощник президента РФ Максим Орешкин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес приведет к торможению инвестиций и экономического роста, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на сессии "Как будет развиваться российская экономика" в рамках ПМЭФ. Помощник президента РФ Максим Орешкин поддержал эту позицию.

"Вопрос стабильности налоговой политики в свете, в том числе, тех изменений, которые в последнее время происходили, - наверное, ключевой вопрос стимулирования частных инвестиций", - сказал Решетников.

"Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес сейчас подорвет очевидно инвестиции. Это будет прямой вычет из экономического роста", - прокомментировал глава Минэкономразвития вопрос модератора о своем отношении к потенциальному увеличению налоговой нагрузки в фискальных целях.

"Мое убеждение, что повышение налогов на бизнес - это контрпродуктивно (для экономики - ИФ), оно не даст эффектов", - подчеркнул в свою очередь Орешкин.