ЦБ РФ не против создания конкурента карте "Мир"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не против создания участниками рынка конкурента карте "Мир", но они должны просчитать финансовую выгоду, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ.

Тему создания второго крупного игрока на платежном рынке обсуждают крупнейшие банки. Появление конкурента карте "Мир" позволит сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование.

"Я к конкуренции отношусь всегда хорошо, на мой взгляд, ее недостаточно, мы ее должны развивать. Звучало про конкурентов карты "Мир", это немного уже устаревший подход. Потому что у нас сейчас даже не столько конкуренция одной карты с другой, у нас сейчас развивается конкуренция между разными способами платежей. Есть СБП, есть собственные платёжные сервисы банков по QR-кодам, разные схемы", - заявила Набиуллина.

"Конкуренция обострилась, но я ничего не имею против, если участники рынка решатся создать дополнительные платежные средства или карты, но они должны сами понять, насколько это финансово выгодно, вместо того, чтобы развивать иные конкурентные сервисы. На мой взгляд, карта "Мир" нормально работает. С точки зрения опасений по поводу ценообразования, карта "Мир" не повышала тарифы после ухода международных платёжных систем, и эти тарифы сами были ниже, чем у международных платежных систем, когда они работали на рынке", - отметила она.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, в целом было бы неплохо, если бы Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карты "Мир", принадлежащий Банку России - ИФ) была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, или появился бы еще один рыночный игрок.

"Иногда говорят про приватизацию НСПК, в законе такая возможность записана. На наш взгляд, это делать преждевременно, потому что задача НСПК - развивать общенациональные инфраструктурные решение, которыми могут пользоваться все", - заявила в свою очередь Набиуллина.

"Если это будет частная монополия, это будет хуже, потому что сервисы будут развиваться в интересах частных акционеров, пусть их даже будет несколько, но это скорее всего вряд ли приведет к развитию общенациональной инфраструктуры, там возможен конфликт интересов, если собственниками хотят быть финансовые компании, которые пользуются этой инфраструктурой, а другие собственники не будут пользоваться", - указала она.