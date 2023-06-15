Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Инвестиции в "Арктик СПГ 2" составят $21-22 млрд

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в проект "Арктик СПГ 2" составит $21-22 млрд, говорится в презентации, представленной зампредом правления "НОВАТЭКа" Эдуардом Гудковым в ходе ПМЭФ-2023.

При принятии окончательного инвестиционного решения по проекту его стоимость озвучивалась в размере $21,3 млрд.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые будут установлены СПГ-модули. Платформы планируется переместить из Мурманска в ЯНАО, они будут применяться близ ресурсной базы проекта - Салмановского месторождения на Гыданском полуострове.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.

Арктик СПГ 2 ПМЭФ НОВАТЭК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" запланировал увеличение производства в 2024 году на треть

ПМЭФ-2023

ЦБ РФ не против создания конкурента карте "Мир"

ПМЭФ-2023

Орешкин и Решетников назвали контрпродуктивным увеличение налоговой нагрузки на бизнес

Орешкин и Решетников назвали контрпродуктивным увеличение налоговой нагрузки на бизнес
ПМЭФ-2023

Глава ЦБ РФ назвала возврат к плановым методам большим риском для экономики

Глава ЦБ РФ назвала возврат к плановым методам большим риском для экономики
ПМЭФ-2023

Набиуллина надеется на возврат с 1 июля к раскрытию информации с "санкционными" изъятиями

Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС

ФРС ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 5-5,25%

ФРС ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 5-5,25%

Рынок акций РФ в среду продолжил рост в ожидании паузы в повышении ставок ФРС США

Росавиация до конца года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

Росавиация до конца года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

Минфин разместил на аукционах 14 июня ОФЗ на рекордные с середины февраля 106,63 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });