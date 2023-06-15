Инвестиции в "Арктик СПГ 2" составят $21-22 млрд

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в проект "Арктик СПГ 2" составит $21-22 млрд, говорится в презентации, представленной зампредом правления "НОВАТЭКа" Эдуардом Гудковым в ходе ПМЭФ-2023.

При принятии окончательного инвестиционного решения по проекту его стоимость озвучивалась в размере $21,3 млрд.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые будут установлены СПГ-модули. Платформы планируется переместить из Мурманска в ЯНАО, они будут применяться близ ресурсной базы проекта - Салмановского месторождения на Гыданском полуострове.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.