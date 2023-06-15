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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

ЦБ РФ заявил о готовности смягчить валютные ограничения, которые мешают ВЭД

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ готов смягчить валютные ограничения, которые мешают внешнеэкономической деятельности компаний, но зеркальные меры сохранит, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ.

"Мы уже достаточно ослабили (валютные ограничения - ИФ), у нас остались в основном ответные меры. Мы, кстати, ослабили валютные ограничения даже больше, чем то, что было до 2022 года. Например, отменили обязательность репатриации валютной выручки. Надо смотреть, о чем идет речь. Мы в принципе с бизнесом ведем такую работу на площадке администрации президента, в том числе обсуждаем предложения бизнеса по мерам валютного контроля, которые мешают их ВЭД. Наша позиция заключается в том, что нужно те меры, которые мешают, отменять, а оставлять только зеркальные меры и те, которые связаны с наличными", - сказала она.

Отвечая на вопрос о возможности снятия ограничений на вывоз наличной валюты юрлицами в рамках внешнеэкономической деятельности, Набиуллина заявила, что ЦБ на это вряд ли согласится. "У нас проблема в том, чтобы нам в страну наличные поставляли", - пояснила она.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России
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