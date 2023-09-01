Набиуллина заявила, что обязательная репатриация и продажа валюты не стабилизируют курс

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Попытки стабилизировать курс рубля мерами административного воздействия на экспортеров не принесут желаемого результата, а вот меры денежно-кредитной политики в перспективе могут дать необходимый эффект, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"То, что касается введения мер валютного контроля, они действительно сыграли свою роль весной прошлого года, но в сочетании с другими мерами, в том числе с повышением ключевой ставки, именно как краткосрочные меры. (...) На мой взгляд, мера по возврату обязательной продажи валютной выручки может не дать того эффекта, который ждут от нее. Значительную часть экспортной выручки наши экспортеры получают в рублях. Второе: если какую-то часть валютной выручки экспортер продает, он имеет возможность ее завтра выкупить. То есть у нас увеличивается оборот валютного рынка, но не меняется баланс спроса и предложения", - сказала глава ЦБ журналистам в кулуарах конференции, на пленарном заседании которой министр финансов Антон Силуанов намекнул на необходимость в условиях ослабления рубля жестче администрировать потоки валютной выручки экспортеров.

"То же самое, кстати, касается репатриации валютной выручки, потому что от того, что валютные счета переводятся в российскую юрисдикцию, тоже остаются в валюте средства, от этого не меняется баланс спроса и предложения на валюту", - сказала Набиуллина.

По мнению ЦБ, "основное - это повышение привлекательности рублей". "И поэтому мы считаем, что повышение ключевой ставки с лагом постепенно внесет свой вклад в стабилизацию курса", - заключила глава Банка России.