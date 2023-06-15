"Ростелеком" планирует два выпуска ЦФА на сумму до 2 млрд рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Ростелеком" в июле планирует два выпуска ЦФА на общую сумму до 2 млрд рублей, сообщил на ПМЭФ старший вице-президент, финансовый директор компании Сергей Анохин.

В частности, компания планирует в июле в качестве пилота выпустить ЦФА в рамках торгового финансирования на сумму 0,5-1,5 млрд рублей.

"Это выпуск, скажем так, на кредитные требования. То есть когда нам поставщик поставляет оборудование, мы ему обычно платим с отсрочкой. И мы вместо этой оплаты выпустим ЦФА", - сказал Анохин журналистам. По его словам, поставщик сможет как держать этот инструмент до срока погашения, так и продать его на рынке, если ему потребуются средства.

Предполагается, что срок этого выпуска составит 3-4 месяца. В рамках пилота этот ЦФА будет выпущен в пользу поставщика из периметра группы компаний "Ростелеком". "Это будет внутренняя структура, группа компаний для начала. Это первый такой опыт. Мы проверим, как он (этот инструмент - ИФ) работает, и уже будем предлагать нашим внешним поставщикам", - сказал Анохин.

Кроме того, по его словам, "Ростелеком" совместно с платформой Atomyze прорабатывает пилот по выпуску ЦФА на 500 млн рублей, который будет неким аналогом облигаций. Предполагается, что выпуск будет выкупаться организатором, который потом сможет реализовывать его инвесторам.

"Чем он (этот ЦФА - ИФ) интересен? Тем, что мы опробуем все шаги. Именно аналог вторичного рынка, когда организатор этой эмиссии, как платформа, выкупает этот выпуск, а потом продает конечному инвестору - это банк", - рассказал финдиректор оператора.

По его словам, ставка по этому выпуску уже согласована, она более выгодная, чем у обычного облигационного выпуска. При этом будет предусмотрена небольшая премия к ставке, которая существует для юридических лиц при размещении на этот срок. "Таким образом, спрэд банковский мы как раз исключаем при такой сделке, чем это для нас и интересно", - сказал Анохин.

Этот ЦФА планируется выпустить примерно в течение месяца.