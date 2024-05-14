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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

"Ростелеком" выпустит ЦФА на 1 млрд рублей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Ростелеком" разместит на площадке Сбербанка выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка.

Срок обращения ЦФА - 3 месяца, ставка - 16,6% годовых, выплата процентов будет осуществляться ежемесячно. Цена одного ЦФА при выпуске - 1000 рублей.

Выпуск могут приобрести как юридические, так и физические лица - квалифицированные и неквалифицированные инвесторы (для последних установлен лимит по сумме - не более 600 тысяч рублей в год).

Сбор заявок на приобретение пройдет с 20 по 22 мая 2024 года включительно.

ЦФА - цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, а также права участия в капитале непубличных акционерных обществ. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра.

ЦБ включил площадку Сбербанка в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в марте 2022 года. Помимо нее, реестр на данный момент содержит еще 10 платформ: Альфа-банка, Промсвязьбанка, Еврофинанс Моснарбанка, Тинькофф банка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба"(дочерняя компания "МТС").

Ростелеком Сбербанк ЦФА
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