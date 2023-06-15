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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

"СИБУР", "Русал", "Северсталь" и "НОВАТЭК" рассматривают проекты по обводнению торфяников

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "СИБУР" прорабатывает возможность реализации климатических проектов по обводнению ранее осушенных торфяных болот, сообщил исполнительный директор ООО "СИБУР" Василий Номоконов.

"У нас есть два больших направления работы. Одна часть – это торфяники, водно-болотные комплексы. Мы с "Северсталью" и "Русалом" пытаемся разделить затраты на них. Второе – лесоклиматическая программа", - сказал он в ходе "климатического" делового завтрака на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Позже Номоконов пояснил "Интерфаксу", что компании намерены разделить затраты на научно-исследовательские работы, а затем, по общей технологии, реализовать соответствующие проекты в регионах присутствия: "СИБУР" - в Нижегородской области, "Северсталь" - в Вологодской области, "Русал" - в Ленинградской области.

Также, по его словам, "СИБУР" рассматривает реализацию аналогичного проекта в сотрудничестве с "НОВАТЭКом" в Тверской области.

В ходе этого же делового завтрака директор по корпоративным финансам "Русала" Алексей Гренков подчеркнул, что климатические проекты по обводнению торфяников очень привлекательны.

"Есть несколько причин. Первое – это потенциал, он огромен: в одной только Ленинградской области более 2 тысяч торфяников на общей площади более 600 тыс. гектар. Вторая причина – хорошая экономика подобного рода проектов с точки зрения скорости получения первой углеродной единицы (УЕ), себестоимости этой УЕ, количества УЕ, получаемых с гектара. Ну и не нужно забывать о мультипликативном эффекте подобного рода проектов: уже отмечалось потенциальное снижение пожароопасности, улучшение развития биоразнообразия и, вероятно, некие новые возможности для малого бизнеса в регионах", - сказал Гренков.

СИБУР Русал Северсталь НОВАТЭК ПМЭФ
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