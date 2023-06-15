Нефть Brent подешевела до $73 за баррель

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в четверг на данных о существенном увеличении запасов в США, а также сигналах о том, что Федеральная резервная система (ФРС) еще не завершила цикл ужесточения монетарной политики, несмотря на перерыв в подъеме ставки на июньском заседании.

Американский ЦБ сохранил ставку в диапазоне 5-5,25% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 в четверг составляет $73,01 за баррель, что на $0,19 (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $1,09 (1,5%), до $73,2 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,17 (0,25%), до $68,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,15 (1,7%), до $68,27 за баррель.

Давление на рынок, вызванное увеличением запасов, усугубляется рисками ослабления спроса в результате политики ФРС, отмечает аналитик Mizuho Bank Ltd. Вишну Варатан, слова которого приводит Market Watch.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей – до 467,12 млн, сообщило в среду министерство энергетики. Товарные резервы бензина выросли на 2,11 млн баррелей, дистиллятов – на 2,12 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, на прошлой неделе увеличились на 1,5 млн баррелей, до максимума за два года.