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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июля понизится на $0,6

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июля 2023 года понизится на $0,6, до $15,6 за тонну, следует из расчетов, опубликованных в четверг Минфином.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня составила $54,57 за баррель, или $398,3 за тонну.

Цена нефти North Sea Dated (Brent) за этот период - $75,46. Таким образом, дисконт снизится примерно до 27,7% после 29,9% в мае, 30,9% в апреле, 39,5% в марте, 41% в феврале и январе.

С 1 апреля вступил в силу закон, который ограничивает дисконт цены Urals к Brent в расчете НДПИ, НДД и обратного акциза на нефть. Для расчёта применяются цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель. Бюджет РФ на 2023 год сверстан исходя из прогноза цены на нефть Urals в размере $70,1/барр.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла в июле понизится на $0,2, до $4,6 за тонну, на темные - на $0,6, до $15,6.

Пошлина на экспорт товарного бензина снизится на $0,2, до $4,6, прямогонного (нафта) - на $0,4, до $8,5 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ и чистые фракции СУГ по-прежнему останется нулевой.

Пошлина на кокс также не изменится, как и в июне, она составит $1,0 за тонну.

Brent Urals Минфин РФ
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