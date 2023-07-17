Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа вырастет на $1,3

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2023 года вырастет на $1,3 - с $15,6 до $16,9 за тонну, отмечается в расчетах, опубликованных в понедельник Минфином.

Месяцем ранее пошлина снижалась на $0,6. С марта по июнь наблюдался ее рост (на $1,8 в июне, по $0,1 в мае и апреле, на $1,4 - в марте). Первые два месяца года она снижалась, в том числе сразу в 2,6 раза - с января.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля составила $58,03 за баррель, или $423,6 за тонну. Цена нефти North Sea Dated (Brent) за этот период была на уровне $76,05. Таким образом, дисконт снизится примерно до 23,7% после 27,7% в июне (29,9% в мае, 30,9% в апреле, 39,5% в марте, 41% в феврале и январе).

С 1 апреля вступил в силу закон, который ограничивает дисконт цены Urals к Brent в расчете НДПИ, НДД и обратного акциза на нефть. Для расчёта применяются цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной на определенную величину, в том числе с июля это $25 за баррель. При этом сейчас обсуждается снижение дисконта с сентября 2023 года до $20 за баррель. Бюджет РФ на 2023 год сверстан исходя из прогноза цены Urals в размере $70,1/барр.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла в августе повысится до $5 за тонну с $4,6, на темные - до $16,9 с $15,6.

Пошлина на экспорт товарного бензина также составит $5 (сейчас $4,6), прямогонного (нафта) - $9,2 за тонну ($8,5).

Пошлина на сжиженный газ и чистые фракции СУГ по-прежнему останется нулевой.

Пошлина на кокс не изменится и составит $1 за тонну.

Данные Argus

По данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", котировка Urals NWE CIF Rotterdam в июле достигла $59,8 за баррель (скидка к Brent - $18,4/б против $20,5/б в июне), Urals Med Aframax CIF Augusta - $61,9/б (скидка к Brent - $16,2/б по сравнению с $18,1 в июне).

Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах (FOB). Так, в июле Urals в порту Приморск продавалась по $57,4 за баррель (дисконт к Brent - $20,7/баррель) по сравнению с $51,8 за баррель в июне (дисконт к Brent - $22,9/баррель), в порту Новороссийск - по $58,1 за баррель против почти $52,6 за баррель в июне (скидка снизилась до $20,1 в июле по сравнению с $22,2 за баррель в июне).

Argus с февраля начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: в июле Urals DAP West Coast India составляла $70 за баррель (в июне $64,1), при этом дисконты к Brent были $8,1/б, а в июне - $10,6/б.

Котировка ESPO blend FOB в порту Козьмино в июле была $69,1/баррель против $65,2/баррель месяцем ранее, дисконт снизился с $8,9 до $8,8/б.

Котировка Brent, используемая сейчас в российском налоговом законодательстве, рассчитывается как среднее арифметическое котировок North Sea Dated (Brent) на рынке Северного моря. В июле ее показатель составлял $78,1/б.