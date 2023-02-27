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Путин подписал закон об изменении отдельных параметров налогообложения нефтяной отрасли

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий изменения в параметры налогообложения нефтяной отрасли. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Речь идет о применении дисконтов к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть, а также о налоговом вычете для "Газпром нефти". Закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

Дисконт к Brent и изменения в топливном демпфере

Закон ограничивает дисконт нефти Urals к Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть.

Так, для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

"Такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчета налогов на базе котировок Urals", - поясняли ранее журналистам в Минфине.

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Кроме того, предлагается увеличить с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин. А также ввести ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу, установив предел в размере $10 за баррель, который будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2023 года.

В настоящее время в налогообложении используется цена нефти Urals, рассчитываемая агентством Argus. После введения эмбарго ЕС на закупку российской нефти с декабря 2022 года цена Urals сложилась ниже Brent примерно на $35-40 за баррель. Таким образом, правительство пытается нивелировать эффект снижения цены нефти Urals по отношению к Brent для доходов бюджета. Однако нефтяные компании ожидают, что по мере установления логистических цепочек и увеличения спроса на нефть со стороны Китая скидки Urals к Brent будут снижаться.

Бюджет-2023 сверстан, исходя из прогноза цены Urals в размере $70,1/барр., однако в последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября ($71,1/барр.). По итогам января она составила $49,48 (Brent - $84), при этом дисконт хоть и вырос к декабрю, но к концу месяца его рост затормозился.

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявлял, что введение ограничения дисконта цены Urals к Brent в нефтяном налогообложении позволит сохранить доходы бюджета РФ в 2023 году в размере 660 млрд руб. Из них 575 млрд руб. относятся к расчету НДПИ, а 85 млрд руб. - суммарно демпфер за вычетом увеличения отрицательного акциза.

Вычет для "Газпром нефти"

Закон также прописывает параметры предоставления "Газпром нефти" налогового вычета по НДПИ с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2029 г. в размере 1,1 млрд руб. ежемесячно (79,2 млрд руб. за весь период), с возвратом в период с 1 апреля 2029 г. по 31 марта 2035 г.

Согласно тексту документа на налоговый вычет по НДПИ может претендовать налогоплательщик, участвующий в реализации проектов по строительству транспортной инфраструктуры в рамках разработки залежей углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично западнее 68 градусов восточной долготы в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, начальные извлекаемые запасы газа горючего природного на каждом из которых составляют 1500 млрд куб. м. и более по состоянию на 1 января 2020 г.

Речь идет о предоставлении ПАО "Газпром нефть" налогового кредита для финансирования проекта строительства инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, добываемых на полуострове Ямал - залежи Бованенковского и Харасавэйского газонефтеконденсатных месторождений.

Предоставленный налоговый вычет компания должна будет вернуть в период с 1 апреля 2029 г. по 31 марта 2035 г. включительно в размере, равном сумме полученного налогового вычета, проиндексированной на 9%.

При этом установлены ограничения по применению налогового вычета, он не будет предоставляться при цене на нефть ниже или равной цене отсечения, в законопроекте предлагается данной ценой считать $45,04 за баррель в 2023 г. (с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2024 г.). Вычет не будет предоставляться, если цена на нефть в налоговом периоде окажется выше цены отсечения плюс $27,55.

Владимир Путин
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