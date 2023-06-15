Промпроизводство в США в мае неожиданно снизилось на 0,2%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в мае снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение на 0,1%.

В апреле показатель вырос на 0,5%, как и сообщалось ранее.

Использование производственных мощностей в прошлом месяце сократилось до 79,6% с 79,7% в апреле. Эксперты не ожидали изменения показателя.

Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 0,1% в помесячном сравнении, как и ожидалось. Горнодобывающая отрасль зафиксировала снижение на 0,4%, коммунальный сектор - на 1,8%.

Промпроизводство в мае выросло на 0,2% в годовом выражении после повышения на пересмотренные 0,4% в предыдущий месяц.