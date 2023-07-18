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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Промпроизводство в США в июне неожиданно снизилось на 0,5%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В июне 2023 года объем промышленного производства в США снизился на 0,5% по сравнению с маем, сообщила ФРС. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем не ожидали изменения показателя.

По пересмотренным данным, в мае промпроизводство уменьшилось на 0,5%, а не на 0,2%, как было объявлено ранее.

В годовом выражении промпроизводство в США в прошлом месяце сократилось на 0,4% при ожидавшемся росте на 1,1%. Это первое снижение с февраля 2021 года.

В мае, по уточненным данным, показатель не изменился, в то время как прежде говорилось о повышении на 0,2%.

Производство в перерабатывающей промышленности в июне снизилось на 0,3% как в помесячном, так и в годовом сравнении.

В горнодобывающей отрасли производство за месяц сократилось на 0,2%, за год - выросло на 2,8%. В сфере коммунальных услуг первый показатель упал на 2,6%, второй - на 6,2%.

Использование производственных мощностей в июне опустилось до 78,9% - минимальное значение в текущем году. В мае показатель составлял 79,4%. Эксперты предполагали повышение до 79,5%.

США ФРС
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