Индийский инвестор создаст в Мурманской области производство импортозамещающих лекарств

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ООО "САФФАРМ" с индийским капиталом намерено создать инновационное фармацевтическое производство в Мурманской области стоимостью 10 млрд рублей, сообщило Министерство информационной политики региона.

Такое соглашение на ПМЭФ подписали гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор "САФФАРМ" Кумар Дивеш.

Соглашение предусматривает сотрудничество на условиях государственно-частного партнерства "для обеспечения замещения импорта лекарственных препаратов для жителей Мурманской области и Северо-Западного федерального округа".

Планируется, что "САФФАРМ" будет поставлять в государственные больницы и аптеки импортозамещающую продукцию: антибиотики, вакцины, витамины, минералы, аминокислоты, в том числе гормональные и онкопрепараты.

Предусмотрена поэтапная, в течение трех лет, реализация проекта годовой мощностью свыше 1,3 млрд единиц лекарственных средств и 1,8 тысячи тонн активных фармацевтических ингредиентов с возможностью дальнейшего расширения до 6 тысяч тонн в год.

При запуске фармацевтического производства запланировано создание 280 рабочих мест.

По данным ЕГРЮЛ, компания "САФФАРМ" зарегистрирована в Мурманске в мае 2023 года с уставным капиталом 100 тысяч рублей. Генеральный директор - гражданин Индии Кумар Дивеш. Совладельцами с долями 60% и 40% соответственно выступают индийская фармкомпания Safecon Lifesciences и ООО "Биофармацевтический центр" ("БиЭфСи"), принадлежащее индийской фармацевтической компании Avicare Bio Science. Дивеш также возглавляет "БиЭфСи", в мае 2023 года сменившую местонахождение с Москвы на Мурманск.