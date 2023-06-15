Россия и Куба будут производить ром специальных сортов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, который также является председателем Делового совета Россия-Куба, рассказал об увеличении поставок кубинского рома в Россию и производстве специальных сортов напитка российско-кубинскими производителями.

"Частично обычный кубинский ром уже идет. Сейчас несколько компаний, в том числе и компания, к которой я имею отношение, ведут переговоры о наращивании поставок кубинского рома, а также о производстве специальных сортов рома там, мы находимся в стадии подписания договоров", - сказал он "Интерфаксу" на полях ПМЭФ.

По его словам, речь идет о производстве российскими компаниями вместе с кубинскими партнерами выдержанного кубинского рома, произведенного по специальным технологиям малой дистилляции.

Титов отметил, что кубинский рынок привлекателен для различных сфер инвестиций. Бизнес-омбудсмен напомнил, что в настоящее время на Кубе готовится к открытию Русский торговый дом, где будут продаваться российские товары народного потребления.

"В Гаване будет большой ассортимент российских товаров, которые будут продаваться. Это и бытовая химия, и спортивные изделия, и продукты питания, которые можно довести до Кубы - и мясо, и молочные изделия, и кондитерские. Кстати, кубинцы особенно ждут кондитерских изделий", - сказал уполномоченный.

Кроме того, он отметил, что такие российские автопроизводители, как УАЗ и "АвтоВАЗ", сейчас рассматривают возможности перенести сборку автомобилей на Кубу, а также наладить продажу туда отечественных автомобилей.