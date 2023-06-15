Минэнерго возразило против отсрочки налогового вычета по третьей группе месторождений НДД

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго против предложения Министерства финансов отложить с 2024 на 2027 год налоговые вычеты для месторождений по третьей группе НДД.

"Такое предложение Минфин сделал. Мы полагаем, что сейчас экономика на выработанных месторождениях позволяет осуществлять на них добычу, развивать без дополнительного вычета. Режима НДД достаточно", - сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, окончательно решение по этому вопросу должно принять правительство. "Конечно. Естественно, Минэнерго с этим не согласно, поэтому этот вопрос еще обсуждается", - сказал он.