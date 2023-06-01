Дисконт Urals к Brent в расчете НДД и экспортной пошлины на нефть начал действовать с 1 июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Вступил в силу закон, вводящий применение дисконта на цену российской нефти Urals к бенчмарку Brent при расчете налога на добавленный доход (НДД), а также экспортной пошлины на нефть.

Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон "О таможенном тарифе". Согласно тексту документа, коэффициент, определяющий дисконт в расчете НДД, устанавливается с 1 июня по декабрь 2023 года.

Для расчета экспортной пошлины на июнь будет использоваться цена Urals на уровне не меньше Brent минус $28 за баррель ($204,4 за т) в период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2023 года, а на июль и далее - не меньше Brent минус $25 за баррель ($182,5 за т) в период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2023 года.

Пошлина на нефть на предстоящий месяц рассчитывается на основе данных за предыдущий месяц.

Для исполнения закона правительство РФ ранее включило котировку Brent в мониторинг цен Urals, а также в формулу расчета экспортных таможенных пошлин. В частности, при мониторинге цен Urals будет учитываться не только ее стоимость в европейских портах (средиземноморском и роттердамском), но и стоимость Brent на рынке Северного моря. Аналогичные изменения внесены для расчета вывозных таможенных пошлин на нефть.

Ранее, в апреле, также были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в расчете НДПИ и обратного акциза на нефть с 1 апреля применяется цена Brent, уменьшенная в апреле на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.