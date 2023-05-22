Правительство к июлю уточнит бенчмарки для нефтяных налогов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство должно к июлю уточнить индикаторы на российскую нефть для налогообложения нефтегазовых компаний, в том числе в целях снижения дисконта к цене на мировом нефтяном рынке, говорится в списке поручений президента РФ по итогам состоявшегося 11 апреля совещания по экономическим вопросам.

"Правительству Российской Федерации обеспечить уточнение существующих и установление дополнительных индикаторов, используемых при определении цены на нефть для налогообложения нефтегазовых компаний, в том числе в целях снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть. Срок - 30 июня 2023 г.", - говорится в поручении.

Как сообщалось, правительство обсуждает совершенствование методики расчета налогов для нефтяников с целью установить в них "справедливую" цену нефти, с которой взимаются налоги.

Ранее были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в расчете НДПИ и обратного акциза на нефть с 1 апреля применяется цена Brent, уменьшенная в апреле на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

Дисконты в расчете экспортной пошлины будут использоваться с июня - так же как и НДПИ при расчете НДД, который исчисляется с 1 января 2024 года.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заметил, что в настоящее время налогообложение привязано к европейскому рынку, а российская нефть поступает сейчас и в другие регионы, где дисконты ниже, чем на Балтике.

С 5 декабря 2022 года действует эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, с 5 февраля 2023 года - на импорт нефтепродуктов. Однако котировка CIF в европейских портах по-прежнему используется в расчете налогов РФ на основании методики агентства Argus. Если раньше котировка CIF была рыночной, то теперь она является расчетной к котировке FOB в российских портах, где формируются реальные цены.

РФ перенаправляет свою нефть на азиатские рынки, причем продает ее не только на условиях FOB, но и в порту покупателя (DAP, CIF).

В конце марта первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что котировки нефти, предоставляемые иностранными агентствами, не отражают реальную ситуацию на рынке. В настоящее время ведомства ведут работу по формированию отечественных индикаторов.