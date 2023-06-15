"Металлоинвест" в I полугодии утроит поставки ГБЖ на российский рынок

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Металлоинвест" ориентируется на рост потребления горячебрекетированного железа (ГБЖ) на внутреннем рынке и сохраняет планы по строительству новых мощностей, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ гендиректор компании Назим Эфендиев.

"Потребление ГБЖ будет расти и расти, безусловно. Многие сталеплавильные предприятия - и работающие, и строящиеся - будут подмешивать к металлолому ГБЖ. В условиях дефицита металлолома, если цена на ГБЖ коррелирует с ломом, понятно, они будут покупать ГБЖ. Стратегически "Металлоинвест" делает ставку на внутренний рынок с точки зрения увеличения потребления ГБЖ. Мы реально уже будем конкурировать с металлоломом", - сказал он.

"Все крупные металлурги уже сейчас у нас покупают ГБЖ (...) В этом году поставки ГБЖ на внутренний рынок уже рекордные", - добавил Эфендиев.

По его словам, в I полугодии 2023 года "Металлоинвест" увеличит поставки ГБЖ на российский рынок более чем в 3 раза к аналогичному периоду прошлого года: отгрузка прогнозируется на уровне свыше 650 тысяч тонн.

Глава "Металлоинвеста" уточнил, что в электродуговых печах может использоваться до 20% ГБЖ в шихте, "если это экономически обоснованно". При применении ГБЖ выход стали ниже, чем при использовании лома, однако за счет дисконтирования стоимости ГБЖ диспропорция металлургической ценности двух продуктов для потребителя может быть выровнена, пояснил Эфендиев.

Он подчеркнул, что "Металлоинвест" сохраняет планы по строительству новых мощностей по выпуску ГБЖ, однако актуальные сроки и возможные поставщики технологий для этих проектов пока непонятны. "Сроки все сдвинулись. Насколько - непонятно. У кого покупать оборудование - пока не понимаем", - сказал глава "Металлоинвеста".

Отвечая на вопрос о windfall tax, Эфендиев сказал, что "Металлоинвест" планирует заплатить налог в этом году, но отказался назвать ожидаемую сумму выплат.

Осенью 2021 года "Металлоинвест" подписал контракт с консорциумом Primetals Technologies (Великобритания) и Midrex Technologies (США) на поставку оборудования для нового комплекса мощностью 2,08 млн тонн ГБЖ в год на Лебединском ГОКе. Стоимость проекта оценивалась в $600 млн. Получить первую продукцию на ГБЖ-4 компания планировала к концу 2024 года.

В том же году контракт на строительство комплекса ГБЖ аналогичной мощности с Midrex и Primetals заключила компания "Михайловский ГБЖ", созданная группой USM и Михайловским ГОКом "Металлоинвеста".

В прошлом году директор по стратегии "Металлоинвеста" Юрий Гаврилов говорил журналистам, что компания пересматривает стратегию развития мощностей, в том числе сроки проектов по строительству новых производств ГБЖ.

"Лебединский ГОК" ищет альтернативные технологии для строительства нового комплекса ГБЖ, говорил в марте "Интерфаксу" директор по инвестициям и развитию предприятия Сергей Нужный. "С учетом новой реальности мы рассматриваем альтернативные технологии в производстве горячебрикетированного железа. Сейчас находимся в стадии поиска решений, которые позволят это реализовать без наших предыдущих партнеров. Возможно будем привлекать свои инжиниринговые силы, чтобы сделать свою технологию", - рассказывал он.

ГБЖ - низкоуглеродное сырье, используемое для производства стали в электропечах, при котором прямые и косвенные выбросы CO2 до 50% ниже, чем при традиционном процессе.