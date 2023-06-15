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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

"ВЭБ" и "Траст" объединят усилия по розыску имущества должников

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "ВЭБ" и "Траст" договорились о сотрудничестве в работе с проблемной задолженностью, в том числе о совместных усилиях по розыску имущества должников.

Такой меморандум на ПМЭФ-2023 в четверг подписали президент-председатель "Траста" Александр Соколов и заместитель председателя "ВЭБа" Александр Тарабрин.

В рамках сотрудничества "ВЭБ" и "Траст" смогут объединить свои ресурсы и усилия для более эффективной работы с проблемной задолженностью, говорится в сообщении сторон.

Подписанный меморандум предполагает сотрудничество с "ВЭБом" по целому ряду задач: от непосредственного взыскания задолженности до совершенствования методик и законов, регулирующих такое взыскание, отметил Соколов, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, по его словам, важной частью партнёрства станут совместные мероприятия по розыску имущества должников. "Часто это непростой и длительный процесс, требующий участия большого количества разнопрофильных специалистов", - отметил глава "Траста".

ВЭБ Александр Соколов Александр Тарабрин закон
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