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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

ЕАЭС и ОАЭ проведут на следующей неделе переговоры о свободной торговле

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Переговоры по соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами пройдут в Москве на следующей неделе, сообщил на ПМЭФ министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Его цитирует пресс-служба ЕЭК.

"Работа над будущим соглашением ведется активно: стороны сразу договорились, что будут двигаться в ускоренном режиме. Уже на следующей неделе в Москве пройдет второй раунд переговоров", - сказал он.

"Хотел бы в дополнение к стандартным вещам, таким как устранение пошлин и упрощение процедур, обозначить ряд тем, которые мы будем продвигать в качестве новелл", - добавил Слепнев.

Он уточнил, что "в первую очередь, нам нужно развивать инфраструктуру отраслевого сотрудничества, создать целый ряд механизмов, которые позволили бы содействовать кооперационной слаженности. Какие направления? Конечно, все что связано с цифровизацией, вопросами продовольственной безопасности и транспортных коридоров".

ЕЭК ОАЭ Андрей Слепнев ЕАЭС
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