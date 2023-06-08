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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Мишустин предложил создать чрезвычайный продовольственный фонд стран ЕАЭС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного Совета заявил о необходимости сформировать чрезвычайный продовольственный фонд стран ЕАЭС.

"Мы считаем необходимым создать полноценную систему оперативного мониторинга продовольственной обеспеченности всех стран "пятерки" и сформировать чрезвычайный продовольственный фонд. Мы так сможем оперативно стабилизировать ситуацию, если вдруг понадобится", - сказал он.

Ссылаясь на экспертные оценки, он отметил, что союз уже вышел на полную самообеспеченность по зерну и по растительному маслу.

"В текущем году мы также можем достичь других результатов по целому ряду позиций. Надо активно использовать этот ресурс и стараться делать это эффективно особенно в условиях нестабильности на внешних рынках", - сказал Мишустин.

Он добавил, что страны союза будут и дальше укреплять связи с дружественными государствами и интеграционными организациями, в числе которых СНГ, ШОС и АСЕАН.

"В прошлом году мы приняли решение о начале переговоров о создании зоны свободной торговли с ОАЭ и Индонезией. Удалось существенно продвинуться в диалоге с Египтом и Ираном. Мы выступаем за взаимовыгодное и равноправное сотрудничество, не навязываем никому своих правил игры", - сказал премьер-министр.

АСЕАН ЕАЭС Михаил Мишустин ШОС СНГ
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