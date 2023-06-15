Первый вице-премьер РФ не видит причин для ужесточения денежно-кредитной политики

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Переноса ослабления рубля в инфляцию пока не наблюдается, рост цен по итогам 2023 года может оказаться ниже текущего прогноза правительства в 5,3%, причин для ужесточения ДКП сейчас не просматривается, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Я не вижу признаков нарастания инфляции. Но факт то, что у нас образовался некоторый денежный навес. Что с ним будет и как он разрядится, и в какие сроки, этот вопрос пока подвешен. Поэтому сегодня, я считаю, вопрос ужесточения денежно-кредитной политики, с моей точки зрения, в повестке не стоит. У Банка России своя точка зрения может быть на этот счет", - прокомментировал он вопрос о заявлениях ЦБ о нарастании инфляционных рисков и ужесточении сигнала по ставке.

Отвечая на вопрос о переносе ослабления рубля в инфляцию, Белоусов отметил, что "пока не видим этого".

"Пока этого (переноса - ИФ) нет. Прогноз по инфляции на 2023 год остается в 5,3%, возможно меньше будет", - озвучил он свои ожидания по инфляции на 2023 год.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 9 июня ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.