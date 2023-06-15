Представители России и ОАЭ обсудили на панельной сессии ПМЭФ планы развития сотрудничества

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ОАЭ и Россия намерены активнее развивать отношения в сферах торговли, экономики, культуры, технологий.

В четверг в рамках проходящего Петербургского международного экономического форума состоялась панельная сессия "Россия - ОАЭ", на которой, в том числе, выступил министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари. ОАЭ в этом году страна-гость ПМЭФ.

В своем выступлении Аль Мари констатировал, что за последние десять лет ОАЭ и России удалось увеличить масштаб отношений, а за последние пять лет товарооборот увеличился почти в шесть раз. В прошлом году он достиг исторического максимума и составил $9 млрд.

"Мы исходим из эффективного подхода: стараемся развивать зеленую энергию, технологии, искусственный интеллект и другие важные сферы. В России мы видим стратегического партнера, и активно выстраиваем это партнерство", - сказал Аль Мари.

Он напомнил, что страны активно работают, в частности, в энергетическом секторе, в сфере недвижимости. Планируется более активное сотрудничество в области логистики и промышленности, в сельском хозяйстве, развиваются туристическое направление, образовательные проекты, проекты в сфере здравоохранения, транспорта, продовольственной безопасности, технологий и во многих других сферах, рассказал министр экономики ОАЭ.

По его словам, "ОАЭ всегда были открыты для инвестиций, и сейчас наблюдают их активный приток из России". "У нас также огромный приток туристов из России. Они посещали ОАЭ и раньше, теперь выбирают остаться там", - отметил Аль Мари.

Министр экономики ОАЭ подчеркнул важность развития культурных связей, напомнил, что в составе прибывшей в Санкт-Петербург делегации - министр культуры ОАЭ.

"Мы открываем режим "золотой визы", чтобы иметь возможность привлекать талантливых и творческих людей и взаимодействовать с ними", - сказал Аль Мари.

В рамках ПМЭФ в павильоне ОАЭ представлено 18 компаний. В саму делегацию вошли 45 человек, среди них представители бизнес-сообществ, сферы промышленности, логистики, индустрии гостеприимства, различных торговых предприятий.

Со своей стороны председатель Российско-Эмиратского делового совета Сергей Горьков также обратил внимание на возросший интерес российских компаний в отношении эмиратского рынка.

"В допандемийный период речь шла о нескольких сотнях компаний, а сейчас уже более трех тысяч компаний работают и зарегистрированы на рынке ОАЭ", - сказал Горьков в ходе сессии.

Он также рассказал, что совместно с Abu Dhabi Ports был создан индустриальный российский и евразийский хаб, направленный на развитие и создание предприятий, которые осуществляют производство продукции. По его словам, речь идет примерно о десяти основных направлениях.

"Видим, что количество российских компаний, которые начинают развиваться в этой сфере, растет. (…) Более 50 российских компаний смогут создать свою деятельность в рамках этого хаба, это системное решение и направлено на решение тех проблем, которые российский бизнес испытывает, приходя на новые рынки. Здесь мы готовы оказать всемерную поддержку с точки зрения организации работ и в части кадрового сопровождения, сопровождения многих других вопросов", - отметил Горьков.

По его словам российские компании чаще всего сталкиваются с непониманием рынка как такового и нуждаются в подобной поддержке.

"Мы развиваем следующий этап развития IT-хаба, который позволит в том числе локализовать, создать активное движение в части компаний IT", - добавил Горьков, отметив, что наблюдает большой потенциал российских компаний в этой области и очень большой интерес арабских компаний, не только из ОАЭ, но и из региона в целом.

Он рассказал, что одной из основных задач Совет ставит развитие экономики ОАЭ и продвижение современных технологий.

По словам Горькова важным аспектом развития культурных связей станет российско-эмиратский культурный центр, работой над которым планируется заняться уже в следующем году: "Уверен, что это станет достаточно серьезным шагом в развитии наших отношений".