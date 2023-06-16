В Петербурге начались переговоры президентов РФ и ОАЭ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Переговоры пройдут один на один.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил журналистам, что президенты смогут пригласить присоединиться к переговорам руководителей министерств и ведомств, если это потребуется.

Как ожидается, Путин и аль-Нахайян обсудят развитие двусторонних отношений и актуальную международную проблематику.

Перед началом переговоров Путин и аль-Нахайян встретились на площадке Петербургского экономического форума и посетили стенды ОАЭ.

ОАЭ являются основным гостем ПМЭФ.

В последний раз лидеры встречались в Петербурге осенью прошлого года.