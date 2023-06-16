Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

В Петербурге начались переговоры президентов РФ и ОАЭ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Переговоры пройдут один на один.

ЭкономикаПредставители России и ОАЭ обсудили на панельной сессии ПМЭФ планы развития сотрудничестваПредставители России и ОАЭ обсудили на панельной сессии ПМЭФ планы развития сотрудничестваЧитать подробнее

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил журналистам, что президенты смогут пригласить присоединиться к переговорам руководителей министерств и ведомств, если это потребуется.

Как ожидается, Путин и аль-Нахайян обсудят развитие двусторонних отношений и актуальную международную проблематику.

Перед началом переговоров Путин и аль-Нахайян встретились на площадке Петербургского экономического форума и посетили стенды ОАЭ.

ОАЭ являются основным гостем ПМЭФ.

В последний раз лидеры встречались в Петербурге осенью прошлого года.

Владимир Путин ОАЭ Мухаммед бен Заид аль-Нахайян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2023

Силуанов видит потенциал для перераспределения расходов бюджета уже в 2023 году

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене удерживаемых лиц в конфликте на Украине

ПМЭФ-2023

Глава Минцифры заявил об отсутствии предпосылок для блокировки WhatsApp в РФ

Глава Минцифры заявил об отсутствии предпосылок для блокировки WhatsApp в РФ

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн
ПМЭФ-2023

Минтруд сообщил, что уровень безработицы в ряде регионов РФ превышает 10%

В Кремле не получали официальных документов по африканской мирной инициативе

Полного понимания в Кремле по участию Путина в саммите БРИКС в ЮАР пока нет

Полного понимания в Кремле по участию Путина в саммите БРИКС в ЮАР пока нет
ПМЭФ-2023

Сбербанк сохраняет планы направлять 50% прибыли на дивиденды

ПМЭФ-2023

Песков сообщил о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ

ПМЭФ-2023

Костин назвал нецелесообразной покупку "Яндекса" по заявленной цене

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });