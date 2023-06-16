В Петербурге начались переговоры президентов РФ и ОАЭ
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.
Переговоры пройдут один на один.
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Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил журналистам, что президенты смогут пригласить присоединиться к переговорам руководителей министерств и ведомств, если это потребуется.
Как ожидается, Путин и аль-Нахайян обсудят развитие двусторонних отношений и актуальную международную проблематику.
Перед началом переговоров Путин и аль-Нахайян встретились на площадке Петербургского экономического форума и посетили стенды ОАЭ.
ОАЭ являются основным гостем ПМЭФ.
В последний раз лидеры встречались в Петербурге осенью прошлого года.