В УГМК заявили об интересе к розничному рынку золота

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) считает розницу важным направлением развития рынка золота, взаимодействует с финансовым маркетплейсом Moneymatika и финтех-компанией "Лайтхаус" - оператором информационной системы цифровых финансовых активов (ЦФА).

"Исторически банки продавали всегда золото в ЦБ. Какой-то короткий период назад все изменилось. Мы начали смотреть чуть-чуть шире, начали искать другие возможности и поняли, что, конечно, розница - очень важное направление, с которым надо заниматься и заниматься системно и стратегически, - заявил на ПМЭФ Михаил Юрчук, замгендиректора "Атлас Майнинг" - структуры УГМК, объединяющей бывшие активы Petropavlovsk.

На данный момент УГМК активно взаимодействует с такой структурой, как Moneymatika, это первый в России маркетплейс мерного золота, заявил Юрчук.

"Нужно увеличивать ликвидность (рынка золота - ИФ), маркетплейсы как раз очень сильно помогают в этом плане. Мы сотрудничаем и с Минфином, и с ЦБ, и с регуляторами, которые занимаются", - рассказал он.

"Очень правильно дать возможность производителю золота непосредственно напрямую взаимодействовать с розницей, - заявил Денис Иорданиди, глава компании "Лайтхаус" - партнера УГМК. - В этой части, говоря о ЦФА и о ее пользе, важно говорить не только с точки зрения возможностей, которые цифровые права дают, а о том новом канале взаимодействия, который может появиться на примере контура УГМК, непосредственно с физическими лицами. То есть, мы стремимся к тому, чтобы роль посредника здесь уходила и у физического лица появлялась непосредственная возможность взаимодействовать по справедливой цене".

У УГМК свое аффинажное производство, напомнил Иорданиди. "Это означает, что у них есть кастодиальное хранение, они не несут расходы, они могут обеспечить справедливую цену на это золото", - отметил он.

Среди факторов, сдерживающих развитие рынка ЦФА на золото, Иорданиди назвал НДС на сделки с гибридными цифровыми правами. "Почему нет возможности физической поставки (золота - ИФ)? Почему "Лайтхаус" или "Атомайз", или коллеги не выпустили? По одной причине: есть НДС на гибридные цифровые права, который полностью закрывает этот рынок. Коллеги в Банке России, в министерстве финансов об этом знают, мы тесно взаимодействуем, и есть надежда, что эта проблема будет решена. Но она одна из фундаментальных", - пояснил Иорданиди.

УГМК по разным оценкам занимает 3-4-е место в России по добыче золота с общим объемом порядка 40 тонн без учета активов, купленных в прошлом году, отметил Иорданиди.