Союз золотопромышленников назвал условия для повышения ликвидности рынка золота

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Повысить ликвидность рынка золота в России позволит вовлечение как можно большего числа игроков, а также увеличение количества точек обратного выкупа, заявил на ПМЭФ глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба.

"У меня есть понимание, что необходимо на этом рынке сделать, для того чтобы золото стало поликвиднее, стало инструментом инвестиций и стало более простым и понятным населению. Пункт первый - это то, что помимо банков должно быть как можно больше игроков на этом рынке. Когда много игроков, то закон рынка говорит: спреды, дисконты снижаются в рамках конкуренции", - сказал он.

В том числе это касается "Гознака" и аффинажных заводов. В апреле вступил в силу закон, который позволяет им продавать золотые слитки физлицам без НДС. Но, чтобы они стали участниками рынка в полной мере, нужно законодательно установить для них нулевой НДС при покупке золота у золотодобытчиков, считает Кашуба. "Право продажи им дали, а нулевой НДС при покупке не установили, надо доработать", - заключил он.

Еще одной точкой продаж могут стать маркетплейсы, но для гарантии подлинности слитков - лишь в связке с системой контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), считает Кашуба.

"Продажа мерных слитков на "Авито" и Wildberries - это полный нонсенс, так как такой маркетплейс не гарантирует подлинность слитков. И в этом вопросе необходима максимальная сопряженность не только маркетплейсов, но и всех других игроков рынка с ГИИС ДМДК", - отметил он.

Можно рассмотреть возможность реализации "мерников" методами дистанционной торговли и через торговые организации ювелирной отрасли.

"Вопрос достаточно спорный, кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает, но я выступаю за как можно большее количество игроков на рынке", - отметил глава Союза золотопромышленников. Он привел пример Китая, где из порядка 1 тыс. тонн золота в год 600 тонн представляют продажи "мерников", а 400 тонн идет в ювелирную отрасль. "Там ювелирные компании являются равноправными игроками на рынке продаж мерных слитков для населения", - отметил Кашуба.

Также нужно пересмотреть правила перевозки мерных слитков, потому что требования по охране к драгметаллам предъявляются достаточно высокие, добавил Кашуба. В этом с ним согласился глава "Гознака" Аркадий Трачук: "Вопрос доставки при дистанционной торговле, у него нет решения. Потому что, если человек покупает даже слиток за 50 тыс. рублей один, то доставка должна осуществляться только специализированным транспортом с охраной, что делает экономику этого процесса совершенно бестолковой".

"Ну и максимально увеличить точки обратного выкупа мерных слитков населением, это самое основное, тогда оборот будет, - полагает Кашуба. - Иначе у нас будет просто тупая одноканальная система, мы накупим золота столько, сколько сможем, оборота не получится, продавать не будем".

"На данный момент правил скупки нет, - отметил Трачук. - У нас сегодня этот вопрос не регулируется, хотя с начала этого года требуется лицензия на скупку. Лицензия требуется, правил нет, правила сейчас обсуждаются. В том варианте правил, который сегодня находится в обсуждении, есть ряд моментов, которые вызывают серьезное беспокойство. Одно из них состоит в том, что выкупленный слиток должен быть направлен на аффинаж. Точка. И все". Есть и несколько других критичных моментов, которые нуждаются в обсуждении, добавил он.

"Необходимо с точки зрения регуляторики установить правила контроля за оборотом инвестиционных слитков, - заключил Кашуба. - Минфин сейчас очень плотно работает над проектами постановления, которые установят требования к инвестиционному золоту, порядок оборота, а также к скупке, к заготовке ювелирных изделий, лома, бытовые отходы. Хочу отметить, что Минфин ведет эту работу с широким привлечением представителей бизнеса, что обоснованно дает шанс надеяться на достаточно высокое качество нормативных актов".