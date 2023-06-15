"Трансконтейнер" ждет восстановления контейнерных ж/д перевозок через порты СЗФО в 2024 году

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") видит тенденцию к восстановлению рынка контейнерных железнодорожных перевозок через порты северо-запада России. Об этом на ПМЭФ заявил первый вице-президент оператора Виктор Марков.

"Мы очень оптимистично смотрим на возобновление (ж/д) перевозок через северо-западные порты и ожидаем уже их восстановления в следующем году", - сказал он.

По его словам, в январе-мае 2023 года объем контейнерного ж/д сообщения на этом направлении составил 305 тысяч TEU, что приблизительно на 35% ниже уровня 2022 года. В то же время целый ряд морских операторов ставят новые суда на балтийский маршрут, поэтому последние месяцы показывают хороший прирост объемов в регионе, отметил он.

Как сообщалось ранее, "Трансконтейнер" по итогам 2023 года прогнозирует рост российского рынка контейнерных ж/д перевозок на 8-9%.

"Трансконтейнер" - крупнейший в России оператор фитинговых платформ, владеет парком контейнеров свыше 140 тысяч единиц вместимостью порядка 219 тысяч TEU и 40 тысячами фитинговых платформ. Компания оперирует 40 железнодорожными терминалами в России. "Трансконтейнеру" принадлежит 58,67% акций ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO), которое владеет 14 судами. Оператор принадлежит группе "Дело" (51% - у Сергея Шишкарева, 49% - у "Росатома").