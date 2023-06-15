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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Segezha вложит 15 млрд рублей в создание бумагоделательной машины на Сокольском ЦБК

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group вложит 15 млрд рублей в строительство бумагоделательной машины на Сокольском ЦБК (город Сокол, Вологодская область), сообщила пресс-служба правительства региона.

Такое соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Олег Кувшинников и президент ПАО "Сегежа Групп" Михаил Шамолин.

"Проект предполагает строительство современной бумагоделательной машины. Она существенно увеличит существующие мощности Сокольского ЦБК и позволит запустить производство новой продукции - жиростойкой небеленой бумаги, широко востребованной в пищевой промышленности и ресторанном бизнесе. Это классический пример импортозамещающих технологий. Планируемый объем инвестиций в рамках проекта составляет 15 млрд рублей", - заявил Кувшинников.

Отмечается, что уже закуплено необходимое оборудование, построены производственные помещения.

В рамках проекта будет создано почти 300 рабочих мест.

Проект также предусматривает улучшение экологических показателей работы комбината в Соколе за счет строительства локальных очистных сооружений и модернизации ТЭЦ № 2.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система".

Segezha Group Вологодская область Михаил Шамолин Олег Кувшинников Сокол
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