РФ будет ограничивать экспорт подсолнечника до полной загрузки своих перерабатывающих заводов

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - РФ будет ограничивать экспорт подсолнечника до полной загрузки сырьем отечественных перерабатывающих предприятий, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"В настоящее время актуальность экспортной этой меры (экспортной пошлины на подсолнечник - ИФ), которая направлена на развитие внутренней переработки масличных, сохраняется. Планируем продлевать пошлину до тех пор, пока не обеспечим полную загрузку наших масложировых предприятий", - сказал глава ведомства.

По его словам, необходимо снижать долю поставок сырья, которое зарубежные партнеры потом перерабатывают и успешно продают на мировом рынке. "Мы можем и должны делать это сами", - подчеркнул он.

Как прогнозирует министр, в ближайшее время российские перерабатывающие мощности по масличным достигнут порядка 30 млн тонн. "При этом производство сырья у нас пока несколько ниже, особенно его не хватает в центральной России. Поэтому будем продолжать работу по наращиванию сырьевой базы и развитию собственной переработки", - сказал он. При этом Патрушев отметил, что за период действия пошлины удалось "существенно увеличить выпуск и экспорт подсолнечного масла, сохранив при этом привлекательность производства маслосемян".

"Кроме того, нужно понимать, что в текущих условиях отмена пошлины на подсолнечник может обвалить мировые цены как на сырье, как и впоследствии на масло. Это нивелирует всю выгоду для аграриев", - заявил Патрушев.

По данным Минсельхоза, производство подсолнечного масла в РФ в январе-апреле этого года составило 2,25 млн тонн против 2 млн тонн годом ранее (прирост на 11,3%). Экспорт масла в январе-мае вырос на 5,5%, до 1,73 млн тонн с 1,64 млн тонн год назад.

К 6 июня подсолнечник был посеян на 9,2 млн га, что на 66 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

РФ ввела пошлину на экспорт подсолнечника с 1 июля 2021 года в размере 50%, но не менее $320 за тонну. Сначала она действовала по 31 августа 2022 года, затем была продлена до 31 августа 2023 года.