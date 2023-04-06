Минсельхоз РФ не планирует отменять пошлину на экспорт подсолнечника

Однако ведомство допускает корректировку пошлины на зерно

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не планирует отменять пошлину на экспорт подсолнечника, допускает корректировку пошлины на зерно, сообщила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

По ее словам, ограничения на экспорт подсолнечника связаны с необходимостью загружать имеющиеся и новые перерабатывающие мощности. "Поэтому пошлину мы отменять не будем", - подчеркнула первый замминистра.

"По перерабатывающим мощностям мы видим 26 млн тонн, Масложировой союз видит 28 млн тонн. Мощности, которые сейчас уже строятся и будут введены в следующем году или в конце этого, это еще 3 млн тонн. Плюс, наверное, еще проекты будут. Считаем: пусть будет 26 млн тонн плюс 3 млн тонн - словом, около 30 млн тонн у нас будет переработки, - сказала она. - Сезон по масличным был рекордным, произвели 29 млн тонн, из которых порядка 2 млн тонн сои на Дальнем Востоке, где перерабатывается мало. Поэтому остаётся нехватка сырья с учетом действующих мощностей и с учетом потенциальных перерабатывающих мощностей, которые строятся в центральной части России".

По ее словам, в центре сырья для переработки не хватает.

Лут также заявила, что отмена пошлины может привести к обвалу цен. "Как только мы гипотетически снимаем пошлину и говорим, что какой-то объём выпускаем без пошлины, что, думаете, будет с ценой? Она грохнется, потому что добавляется предложение, - сказала она. - Мы откроем свой рынок, демпингнем, сами же обвалим мировую цену на подсолнечник <...>. Страны, которые купят его по обвалившейся цене, произведут масло - и обвалят нам еще цену и на масло".

При этом Лут отметила, что в РФ не только строятся новые перерабатывающие мощности, но и увеличивается сырьевая база.

Экспортная пошлина на подсолнечник составляет 50%, но не менее $320 за 1 тонну. Срок ее действия - до 31 августа 2023 года.

Говоря о пошлинах на зерно, прежде всего на пшеницу, Лут сообщила, что решение по корректировке цены отсечения в ее формуле может быть принято после того, как будут оценены все составляющие - себестоимость, прогнозируемый объем урожая, мировая цена и валютный курс.

"И мы планируем так же, как в прошлом году 30 июня (когда расчет пошлины был переведен в рубли - ИФ), в этом году посмотреть, что у нас будет получаться. Самое главное - себестоимость, всех волнует себестоимость, потому что она меняется в сторону увеличения у нас объективно. Поэтому здесь, соответственно, будем принимать решение, когда получим цифры", - сказала Лут, уточнив, что речь идет о корректировке только цены отсечения.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу (цена отсечения) установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.