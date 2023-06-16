AB InBev Efes и "Сибстекло" увеличат использование вторсырья для выпуска стеклянной тары

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Компания AB InBev Efes, ведущий игрок пивоваренного рынка России, и один из крупнейших производителей стеклотары и утилизаторов отходов стекла на российском рынке - ООО "Сибирское стекло" подписали на ПМЭФ соглашение о расширении сотрудничества в сфере устойчивого развития.

Как сообщается в совместном пресс-релизе, соглашение рассчитано на три года и дополняет ранее высказанные компаниями намерения, связанные с реализацией экологических проектов.

"AB InBev Efes и "Сибстекло" намерены нарастить объемы вторичного сырья для производства инновационных видов стеклянной тары и оценить возможности повышения его доли до 80% в составе сырьевой смеси для изготовления коричневой бутылки и до 45% - для прозрачной. Кроме того, компании планируют изучить применение экологичных решений для других видов упаковки с целью дальнейшей экологизации производственной деятельности и ограничения промышленного влияния на окружающую среду", - говорится в пресс-релизе.

Как заявил через пресс-службу президент компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев, одним из самых эффективных проектов в рамках сотрудничества AB InBev Efes и компании "Сибстекло" является запуск промышленного производства пива в суперлегкой бутылке, состоявшийся в Новосибирске в марте 2023 года. "Совместными усилиями нам удалось снизить вес пивной стеклянной бутылки с 265 до 235 граммов, что сокращает объем выбросов CO2 в цепочке поставок AB InBev Efes на 10% в расчете на производство одной единицы продукции", - сказал он.

В соответствии с соглашением, компании будут стремиться к увеличению в портфеле "Сибстекла" доли инновационной тары, выпускаемой для брендов AB InBev Efes, и к созданию полноценной кластерной экосистемы замкнутого цикла на территории регионов присутствия компаний. Полный цикл должен включать производство упаковки, ее последующее использование для пищевых продуктов, сбор отходов упаковки и их использование для производства новых упаковочных материалов.

"На "Сибстекле" ввели в эксплуатацию первую очередь технологического комплекса по обработке стекольных отходов, на данном этапе речь идет о 60 тысячах тонн вторсырья в год", - напомнил генеральный директор ООО "Сибирское стекло" Антон Мор.

Сейчас, согласно трехстороннему соглашению "Сибстекла", AB InBev Efes и правительства Новосибирской области, в регионе реализуются инициативы, способствующие уменьшению негативного воздействия на экологию. В частности, более 130 заведений регионального общепита участвуют в сборе стеклотары, они отправили на переработку уже более 600 тонн стеклобоя.

AB InBev Efes в России принадлежит 11 пивоваренных заводов - во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе - и три солодовенных комплекса - в Казани, Омске и Саранске.

Производительность ООО "Сибирское стекло" (актив РАТМ Холдинга) составляет 850 млн стеклоизделий в год. Компания освоила выпуск более 120 видов продукции, готова утилизировать до 200 тысяч тонн стеклобоя в год.