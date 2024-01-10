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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

ФРС не будет продлевать кредитную программу BTFP по поддержке банков

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США не планирует продлевать экстренную кредитную программу (Bank Term Funding Program, BTFP), запущенную в 2023 году для поддержки банковской системы после краха Silicon Valley Bank (SVB), заявил зампредседателя ФРС по банковскому надзору Майкл Барр. Об этом сообщает MarketWatch.

Программа прекратит действие 11 марта, когда истечет ее годовой срок, сообщил Барр.

"Механизм сработал, как и предполагалось, - сказал Барр. - Его запуск позволил существенно сократить стресс в финансовой системе очень быстро. Программа была высоко эффективной".

По данным ФРС, в настоящее время банки имеют непогашенные кредиты на сумму $141,2 млрд в рамках этой программы.

Федрезерв предоставлял банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам кредиты на срок до одного года в рамках BTFP, принимая в качестве обеспечения US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.

Министерство финансов США выделило $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

США ФРС Майкл Барр Минфин Silicon Valley Bank
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