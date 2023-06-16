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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

Собянин заявил, что более 20% инвестиций в российскую экономику приходятся на Москву

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Вложения инвесторов в экономику Москвы по итогам 2022 года составили почти 6 трлн рублей, заявил на ПМЭФ мэр столицы Сергей Собянин.

"Объем инвестиций в прошлом году приблизился к 6 трлн рублей. Это 21% всех российских инвестиций, что соответствует вкладу ВРП (валовой региональный продукт - ИФ) Москвы", - сказал он.

Мэр добавил, что за пять лет столица в два раза увеличила объем обрабатывающей промышленности. "И в этом году покажем динамику. Это говорит об устойчивом росте и инвестиционном климате, который есть в Москве", - отметил Собянин.

16 июня на ПМЭФ представили Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах. Москва в очередной раз стала его лидером. Из основных направлений рейтинга у столицы первое место по инфраструктуре и ресурсам, поддержке малого и среднего предпринимательства.

Нацрейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики в регионах страны. Рейтинг рассчитывается по более чем 40 показателям.

Сергей Собянин Москва
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