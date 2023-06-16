Segezha ведет переговоры о создании производственно-логистического хаба в Египте

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group (подконтролен АФК "Система") ведет переговоры о создании в Египте производства упаковки и логистического хаба для поставок всех видов своей продукции на египетский и другие зарубежные рынки, сообщил "Интерфаксу" вице-президент компании по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Николай Иванов, отметив, что переговоры находятся на предварительной стадии.

"Это в процессе структурирования, обсуждения. Сегодня президент Segezha Group (Михаил Шамолин - ИФ) встречался с министром промышленности и торговли Египта (Ахмед Самир - ИФ), и обсуждался вопрос такого логистически-производственного хаба там. Но это очень предварительные стадии переговоров", - сказал он в кулуарах ПМЭФ-2023.

Иванов уточнил, что обсуждается "производство упаковки в первую очередь и, возможно, организация торгового склада, хаба по продаже всей нашей продукции в Египет и другие страны".

"Там действительно и свой рынок достаточно большой, и возможен охват всего севера Африки, стран Персидского залива", - добавил топ-менеджер.

В настоящее время у Segezha нет производственных мощностей за рубежом, в начале этого года компания продала дочернюю компанию Segezha Packaging, объединявшую семь заводов по выпуску бумажной упаковки, расположенных в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии.

По итогам I квартала 2023 года на Египет приходилось 3% общего объема продаж пиломатериалов Segezha (второе место после Китая, на который пришелся 91%, на третьем месте Россия с 2%).