Алекперов ждет к концу года цену на нефть выше $85/барр

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Цена на нефть к концу года может значительно превысить нынешние уровни, считает председатель комитета по энергетической политике и энергоэффективности РСПП Вагит Алекперов.

"Думаю, что будет больше $85 к концу года", - сообщил он "Интерфаксу" в пятницу.

"Рынок сбалансируется, спрос есть. Мы прикладываем все усилия для стабилизации на рынке", - пояснил Алекперов.

Нефть Brent в пятницу торгуется у $75,5 за баррель.