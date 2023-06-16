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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Алекперов ждет к концу года цену на нефть выше $85/барр

Алекперов ждет к концу года цену на нефть выше $85/барр
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Цена на нефть к концу года может значительно превысить нынешние уровни, считает председатель комитета по энергетической политике и энергоэффективности РСПП Вагит Алекперов.

"Думаю, что будет больше $85 к концу года", - сообщил он "Интерфаксу" в пятницу.

"Рынок сбалансируется, спрос есть. Мы прикладываем все усилия для стабилизации на рынке", - пояснил Алекперов.

Нефть Brent в пятницу торгуется у $75,5 за баррель.

Вагит Алекперов Brent нефть
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