"Газпром" обсудил развитие сотрудничества с CNPC

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя совета директоров китайской CNPC Дай Хоуляна прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Стороны обсудили актуальные вопросы стратегического сотрудничества компаний по действующим и перспективным проектам. Отдельное внимание Алексей Миллер и Дай Хоулян уделили вопросам развития сотрудничества в газовой сфере", - говорится в релизе российской компании.

"Газпром" напоминает, что с 2020 года изучает возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м в год. В феврале 2022 года начались проектно-изыскательские работы в рамках проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". Он пройдет по территории Монголии и станет продолжением перспективного российского газопровода "Сила Сибири - 2".

Относительно реализации проекта поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту. "Газпром" отмечает, что "работы по проектированию газопровода продолжаются согласно установленному сторонами графику".

Этот контракт на поставку до 10 млрд куб м в год был подписан в феврале 2022 года.

Также отмечается, что с начала этого года поставки по газопроводу "Сила Сибири" регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома". Между компаниями действует 30-летний договор купли-продажи газа по "восточному" маршруту. Поставки начались в 2019 году.