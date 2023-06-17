"Почта России" подготовила проект стратегии своего развития

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - АО "Почта России" подготовило проект стратегии своего развития, видит своей задачей выход на новые рынки, а также рассчитывает стать основным логистическим партнером для участников рынка e-commerce, сообщил гендиректор компании Михаил Волков в интервью телеканалу РБК.

"Если говорить про доходы, как ключевой вектор, то здесь задача - выйти на какие-то новые рынки, на которых компания ранее не работала, либо работала не так активно. И, в первую очередь, конечно, мы ставим перед собой задачу стать таким национальным основным логистическим партнером для всех участников рынка электронной коммерции", - сказал Волков.

Работу на рынке e-commerce в качестве логистического оператора компания считает наиболее перспективой для себя, сказал ее гендиректор. Компания видит большой спрос на расширение логистических мощностей, представленности в регионах, в том числе, от крупных игроков рынка электронной коммерции. Компаниям МСБ, которые не могут содержать собственные логистические мощности, "Почта" планирует предоставлять "пакетное логистически-финансовое предложение с учетом того, что в нашу группу входит, в том числе, и Почта банк".

"Почта России" также планирует до конца года трансформировать сеть своих отделений под мультибрендовые пункты выдачи заказов для крупных маркетплейсов, а также представителей малого и среднего бизнеса. По словам Волкова, "Почта" заключила соответствующие соглашения со всеми крупнейшими маркетплейсами.

Среди основных вызовов, с которыми столкнулась "Почта", Волков назвал высокую долю доходов от традиционных услуг (например, пересылка писем) в общей структуре выручки. "По понятным причинам с учетом цифровизации нашей жизни объем выручки год от года падает и дальше темпы (падения - ИФ) будут только нарастать", - сказал глава компании.

Также среди вызовов он назвал "достаточно радикальное" падение импортных отправлений. "Сначала пандемия, далее - санкционные ограничения. И в целом за три года объем импортной выручки компании упал в 2 раза", - констатировал топ-менеджер.

"Конечно, самое главное (для компании - ИФ) - это поиск новых сегментов, новых источников доходов для того, чтобы каким-то образом и компенсировать текущую выпадающую выручку, и - самое главное - обеспечить компании новый уровень, новый базис для обновлений, для создания новой "Почты", - сказал гендиректор компании.