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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

"Почта России" оценивает поступления платежей от маркетплейсов в 24-25 млрд руб. в год

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Поступления инфраструктурного платежа от маркетплейсов в пользу "Почты России" могут составлять примерно 24-25 млрд рублей в год, сообщил глава почтового оператора Михаил Волков.

"Почта России" весной выступила с предложением взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, годовая выручка которых составляет от 1 млрд рублей, инфраструктурный платеж в размере 0,5% квартального оборота. Полученные средства предлагается направить на поддержание убыточной сети почтовых отделений, а за "Почтой России" закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров e-commerce.

"По нашим расчетам, тот объем рынка (электронной коммерции - ИФ), который сейчас есть, 0,5% – это где-то порядка 24-25 млрд рублей. На сегодняшний день тот расчет, который мы сделали, мы представили Минфину и в Минэк, он сейчас прорабатывается, коллеги в целом его подтверждают", - сказал Волков во вторник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

При этом, по его словам, затраты "Почты России" на оказание социально значимых услуг в селах составляют 36 млрд рублей, то есть поступления инфраструктурного платежа не покроют эти затраты.

По оценке главы "Почты России", если будет утверждено введение инфраструктурного платежа с маркетплейсов, этот механизм начнет работать не ранее второй половины 2024 года.

Предлагаемый размер платежа в размере 0,5% от оборота маркетплейса Волков назвал оптимальным - он позволит и решать задачи "Почты России", и, с другой стороны, не станет серьезным обременением для участников рынка e-commerce.

Почта России
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