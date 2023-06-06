Минпромторг не поддержал идею "Почты России" о платежах с маркетплейсов в ее адрес

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ не стал поддерживать инициативу "Почты России" о взимании инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу почтового оператора, написал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев со ссылкой на письмо министерства.

Минпромторг РФ подтвердил "Интерфаксу" подлинность документа.

В письме, которое приводит депутат, Минпромторг поддерживает позицию Ассоциации интернет-торговли и депутатов фракции "Справедливая Россия". Ранее депутаты направляли обращение с критикой инициативы председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Также Минпромторг выразил готовность участвовать в дискуссии по этому вопросу.

Депутаты ранее выражали обеспокоенность возможным ростом цен на потребительские товары в случае введения инфраструктурного платежа, а также "отсутствием четкой стратегии" развития "Почты России". Они также опасаются, что введение инфраструктурного платежа приведет к созданию дискриминационных условий на рынке и тенденции к дроблению бизнеса, а это, соответственно, ограничит развитие отрасли.

С предложением взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, годовая выручка которых составляет от 1 млрд рублей, инфраструктурный платеж в размере 0,5% квартального оборота выступила "Почта России", сообщал "Интерфаксу" осведомленный источник. Полученные средства предлагается направить на поддержание убыточной сети почтовых отделений, а за "Почтой России" – закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров e-commerce. В готовящемся законопроекте предусмотрен именно такой размер платежа, говорил глава Минцифры Максут Шадаев.