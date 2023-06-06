Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Минпромторг не поддержал идею "Почты России" о платежах с маркетплейсов в ее адрес

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ не стал поддерживать инициативу "Почты России" о взимании инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу почтового оператора, написал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев со ссылкой на письмо министерства.

Минпромторг РФ подтвердил "Интерфаксу" подлинность документа.

В письме, которое приводит депутат, Минпромторг поддерживает позицию Ассоциации интернет-торговли и депутатов фракции "Справедливая Россия". Ранее депутаты направляли обращение с критикой инициативы председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Также Минпромторг выразил готовность участвовать в дискуссии по этому вопросу.

Депутаты ранее выражали обеспокоенность возможным ростом цен на потребительские товары в случае введения инфраструктурного платежа, а также "отсутствием четкой стратегии" развития "Почты России". Они также опасаются, что введение инфраструктурного платежа приведет к созданию дискриминационных условий на рынке и тенденции к дроблению бизнеса, а это, соответственно, ограничит развитие отрасли.

С предложением взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, годовая выручка которых составляет от 1 млрд рублей, инфраструктурный платеж в размере 0,5% квартального оборота выступила "Почта России", сообщал "Интерфаксу" осведомленный источник. Полученные средства предлагается направить на поддержание убыточной сети почтовых отделений, а за "Почтой России" – закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров e-commerce. В готовящемся законопроекте предусмотрен именно такой размер платежа, говорил глава Минцифры Максут Шадаев.

Минпромторг Почта России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,4 трлн руб.

Инвесторы вывели $800 млн с криптобирж Binance и Coinbase после обвинений со стороны SEC

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год с 1,7% до 2,1%

В РСТ не ждут последствий из-за запрета двум самолетам Southwind Airlines летать в Россию

Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление курса швейцарского франка

Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление курса швейцарского франка

В Сингапуре в 2024 году закроют ипподром после 180-летней истории скачек

В Сингапуре в 2024 году закроют ипподром после 180-летней истории скачек

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,1%, лидирует в откате "Газпром нефть"

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,1%, лидирует в откате "Газпром нефть"

ХКФ банк сменит название

ХКФ банк сменит название

Brent подешевела до $76,5 за баррель

Brent подешевела до $76,5 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });