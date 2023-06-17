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Эксперты оценили потенциал рынка систем автопилотирования сельхозтехники в РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Потенциальный объем российского рынка систем автопилотирования сельхозтехники к 2030 году может достичь 700 млрд рублей против 568 млрд рублей в 2023 году. Такие оценки приведены в исследовании ассоциации "ИнтерАгроТех", представленном на Петербургском международном экономическом форуме.

Эти системы являются одним из наиболее динамично развивающихся сегментов мирового сельхозрынка, они позволяют сокращать издержки производства и повышать эффективность агрохозяйств до 40-42%, отмечают эксперты.

В РФ используются решения зарубежных производителей FJ Dynamics, CNHNAV, TeeJet, AllyNav, Tersus, а также российской компании Cognitive Pilot.

Как сообщила директор "ИнтерАгроТех" Наталья Филиппова, после введения санкций возникли трудности с эксплуатацией решений от компаний Trimble, Raven и John Deere. "В связи с этим пользователи таких систем все чаще задумываются о смене поставщика, чтобы получить полноценное обслуживание и оперативную поставку запасных частей при необходимости ремонта", - сказала она.

Система Cognitive Agro Pilot основана на искусственном интеллекте - нейронной сети глубокого обучения и не имеет аналогов на рынке. В свою очередь, все используемые зарубежные решения относятся к классу GPS-навигационных систем параллельного вождения, которые комплектуются электрическими подруливающими устройствами.

"По итогам сравнения возможностей мы видим очевидное преимущество российской системы над существующими на сегодня на рынке зарубежными аналогами. Рассчитываем, что уже в этом году наши аграрии смогут получить надежный инструмент повышения эффективности сельхозработ, основанный на новом поколении технологий", - заключила Филиппова.

Объем мирового рынка сельскохозяйственных транспортных средств с автопилотом, по данным Market Data Forecast, в 2022 году составлял $6,28 млрд, к 2026 году ожидается его рост до $9,14 млрд. Аналитики Maximize Market Research прогнозируют его объем к 2027 году в $11,9 млрд.

Национальная ассоциация сельхозпроизводителей и промышленников в АПК полного цикла "ИнтерАгроТех" объединяет производителей электронной компонентной базы (ЭКБ) и электроники на ее основе, программного обеспечения, цифровых технологий, техники.

ИнтерАгроТех
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