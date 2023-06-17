Участниками ПМЭФ-2023 подписано более 900 соглашений на 3,9 трлн руб.

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Более 900 соглашений на общую сумму в 3,86 трлн рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума, сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков.

"На форуме подписано более 900 соглашений на сумму в почти 4 трлн рублей - 3,86 трлн рублей (...) И это те соглашения, которые не представляют коммерческую тайну", - сказал Кобяков в субботу журналистам.

Он сообщил, что участие в ПМЭФ-2023 приняли 17 тыс. человек из 130 стран.