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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Участниками ПМЭФ-2023 подписано более 900 соглашений на 3,9 трлн руб.

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Более 900 соглашений на общую сумму в 3,86 трлн рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума, сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков.

"На форуме подписано более 900 соглашений на сумму в почти 4 трлн рублей - 3,86 трлн рублей (...) И это те соглашения, которые не представляют коммерческую тайну", - сказал Кобяков в субботу журналистам.

Он сообщил, что участие в ПМЭФ-2023 приняли 17 тыс. человек из 130 стран.

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