ПМЭФ-2023 принес Петербургу более 660 млрд рублей инвестиций
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Петербург заключил 62 соглашения на 660 млрд руб. в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), сообщил в субботу Смольный.
"Без западных инвесторов на форуме город заключил контрактов больше чем на 660 млрд рублей. В нынешних геополитических реалиях это серьезный успех", - приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.
Соглашения заключены в сферах промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры, логистики, образования и общественного питания.