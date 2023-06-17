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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

ПМЭФ-2023 принес Петербургу более 660 млрд рублей инвестиций

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Петербург заключил 62 соглашения на 660 млрд руб. в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), сообщил в субботу Смольный.

"Без западных инвесторов на форуме город заключил контрактов больше чем на 660 млрд рублей. В нынешних геополитических реалиях это серьезный успех", - приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Соглашения заключены в сферах промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры, логистики, образования и общественного питания.

ПМЭФ-2023

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Первый день работы XXVI Петербургского международного экономического форумаСтенд банка "ВТБ"Посетительница у стенда компании "РЖД"Презентация нейросети "Жириновский"Стенд авиакомпании "Аэрофлот"Стенд Санкт-ПетербургаБеспилотный вертолет БАС-200 на XXVI Петербургском международном экономическом форумеСтенд "Уралкалия"Стенд компании "Газпром"Подготовка к Петербургскому международному экономическому форумуСтенд компании "1С"Стенд с чебурашкой на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"Стенд "Интерфакса" на XXVI Петербургском международном экономическом форумеПервый день работы ПМЭФ-2023Участники форума на территории конгрессно-выставочного центра
Первый день работы XXVI Петербургского международного экономического форума
Петербург ПМЭФ Александр Беглов
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