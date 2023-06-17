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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Российским рекламодателям хотят запретить размещение у иноагентов, привлеченных за фейки о ВС РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Минцифры России предлагает перечислять на спецсчет отчисления от российских видео- и музыкальных платформ, приложений для электронных книг авторам, признанным Минюстом РФ иностранными агентами и привлеченным к ответственности за фейки о ВС РФ, а также запретить размещение у таких авторов рекламы российских рекламодателей, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

"Отчисления, которые российские аудиовизуальные платформы выплачивают за воспроизведение (контента - ИФ), мы будем зачислять на спецсчета. Такое решение предлагается принять по иноагентам, которые уже привлечены к административной ответственности за фейки о действии Вооруженных сил РФ", - сказал Шадаев в пятницу журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023.

Министр уточнил, что это касается отчислений от видео- и музыкальных платформ, приложений для электронных книг.

По его словам, выпускающие компании (лейблы) по-разному договариваются с авторами, поэтому средства будут удерживать для дальнейшего разбирательства. "Сначала средства пойдут на спецсчет, а дальше лейблы будут показывать, какую часть планировалось перечислять непосредственно иноагентам", - пояснил министр.

Он добавил, что денежные средства будут замораживаться на спецсчете.

Кроме того, Минцифры предлагает ввести запрет на размещение рекламы у автора со статусом иноагента, которого привлекли к ответственности за распространение фейков о ВС РФ.

"Российские компании должны иметь законодательный запрет на размещение рекламы у иноагентов, которые имеют "административку" по фейкам о ВС РФ", - сказал Шадаев.

Министр, отвечая на вопрос, будет ли запрет на рекламу распространяться на видеохостинг YouTube, заметил, что сама эта платформа "ничего не продает", а отчисления авторам делаются за счет продажи рекламы, которая для пользователей в России отключена.

Максут Шадаев Минцифры Минюст ПМЭФ
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