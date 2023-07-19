Совет Федерации одобрил дополнения к законодательству об иноагентах

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил пакет законов, дополняющих законодательство об иноагентах.

В частности, ими устанавливается, что иностранный агент не вправе получать от государства не только финансовую, но и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

Минюст получает право контролировать, как соблюдается законодательства об иноагентах не только имеющими такой статус, но и теми, кто с ними взаимодействует.

В случае нарушения Минюст получит право выносить таким лицам предупреждение о недопустимости нарушения закона. Если в течение месяца предупреждение будет игнорироваться, последует штраф. Для граждан его размер составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

Кроме того, в случае поступления информации о нарушении законодательства возможно проведение внеплановых проверок в отношении как самих иноагентов, так и тех, кто помогает им обходить требования закона.

Документ обязывает органы публичной власти, организации и их должностных лиц, а также физлиц при осуществлении своей деятельности учитывать ограничения, связанные со статусом иноагента.

Госдума окончательно одобрила этот пакет 13 июля. Председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев объяснял, что эти изменения необходимы, чтобы были устранены "любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы".