Рубль стабилизировался к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль малоподвижен в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,08 руб./$1 (-5,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 43,27 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени не изменился на Московской бирже и составил 11,77 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", старт торгов был нейтральным для рубля в ожидании заметных торговых идей. На мировом рынке преобладает негативный настрой инвесторов к рисковым активам. Нефтяные котировки ушли в ощутимый минус, растеряв весь рост по итогам предыдущей сессии. Долгосрочные же прогнозы по сырьевому рынку дают шанс на восполнение потерь нефтяных котировок.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов полагает, что добровольное снижение добычи нефти Россией и рядом других стран-производителей сбалансирует рынок и повысит цены на нефть. "Добровольное снижение добычи необходимо для балансировки. В результате балансировки спрос возрастет, как мы считаем. И я думаю, что цены в четвертом квартале могут увеличиться. Поэтому мы не ожидаем таких потерь для бюджета, связанных с добровольным сокращением", - сообщил он в интервью арабскому телеканалу RT.

Странам ОПЕК становится сложнее достигать общих решений из-за различий в структуре экономики и динамике добычи, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Так, ближневосточные страны ОПЕК наращивают добычу и диверсифицируют свои экономики, развивая ненефтяной сектор, в то время как африканские страны ОПЕК устойчиво снижают добычу, утрачивая вес на мировом рынке нефти", - сказал Сечин на энергетической панели ПМЭФ.

По его словам, "ряд стран ОПЕК+ поставляет на экспорт до 90% добываемой нефти, в то же время Россия поставляет на рынок около 50%, что ставит нашу страну в менее выгодное положение при действующем механизме оценки влияния и доступа к ключевым рынкам сбыта". "В этой связи представляется целесообразным обеспечить мониторинг не только квот на добычу, но также объемов экспорта нефти, учитывая различные размеры внутренних рынков", - заявил Сечин.

"Даже несмотря на рекордную обеспеченность Ближнего Востока запасами нефти (у Саудовской Аравии и ОАЭ кратность запасов составляет около 70 лет, у Кувейта и Ирака - около 100 лет), перед человечеством уже в ближайшие годы остро встанет проблема дефицита мощностей добычи, и страны ОПЕК уже не смогут удовлетворить растущий спрос", - полагает глава "Роснефти".

По его словам, потенциал долгосрочного роста производства жидких углеводородов в мире имеется только у некоторых стран ОПЕК, а также у РФ, "где ресурсная база новых проектов сопоставима с ресурсной базой всех новых регионов перспективной добычи в мире".

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,49 за баррель, что на 1,46% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $70,97 за баррель, что на 1,33% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник демонстрируют в основном негативный настрой: китайский CSI 300 снижается на 0,84%, японский Nikkei 225 потерял 1,14%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,47%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,82%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,60%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,26%.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу, но завершили неделю уверенным ростом. Dow Jones Industrial Average поднялся по итогам недели на 1,2%, S&P 500 - на 2,6%, Nasdaq Composite - на 3,2%. Nasdaq демонстрирует рост уже восемь недель подряд - это самый длительный подобный период с марта 2019 года, по данным Dow Jones.

В понедельник американские рынки закрыты (День отмены рабства).

Трейдеры позитивно восприняли решение Федеральной резервной системы (ФРС) сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на то, что прогнозы руководителей американского ЦБ говорят о возможности дальнейшего подъема базовой процентной ставки в этом году. ФРС сохранила ставку по итогам заседания 13-14 июня в диапазоне 5-5,25% годовых. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ предполагает, что ее уровень составит 5,6% к концу 2023 года.