Мосбиржа проводит дискретные аукционы по акциям "Камчатскэнерго" из-за роста цен

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мосбиржа проводит дискретные аукционы по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Камчатскэнерго" из-за роста их цен более чем на 20%.

По состоянию на 10:16 цена привилегированных акций "Камчатскэнерго" составила 0,738 руб. (+27,9%), а к 10:26 МСК обыкновенные акции выросли до 0,308 рубля (+22,2%).

Мосбиржа проводит дискретный аукцион в Режиме основных торгов T+ по "префам" с 10:20 до 10:50, по обыкновенным бумагам - с 10:30 до 11:00.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения аукционов торги бумагами компании проводятся в соответствии с установленным регламентом.