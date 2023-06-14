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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций "Россети Кубань" из-за роста цены

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для акций ПАО "Россети Кубань" в период с 11:09 до 11:39 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций компании "Россети Кубань" составила 216,5 рубля за штуку (+19,9% к закрытию 13 июня).

Мосбиржа Россети Кубань
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