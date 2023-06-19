Начат дискретный аукцион по "префам" "Костромской сбытовой компании" из-за роста цены на 30%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Мосбиржа проводит дискретный аукцион по привилегированным акциям ПАО "Костромская сбытовая компания" из-за роста цены более чем на 20%.

По состоянию на 10:28 цена бумаг составила 1,0265 руб., что на 30,4% выше уровня пятницы.

В Режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 10:32. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом. Возобновление торгов привилегированными акциями ПАО "Костромская сбытовая компания" состоится в 11:02.